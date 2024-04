Мъск се нахвърли върху Австралия заради постановление за скриване на специфично съдържание

Т ехнологичният милиардер Илон Мъск се нахвърли върху Австралия заради опитите ѝ да забрани кадри от намушкването с нож в църква в Сидни да бъдат разпространявани в социалната мрежа "Екс“, предаде ДПА.

В понеделник вечерта австралийският съд издаде на платформата двудневно съдебно разпореждане да скрие за всички потребители по света видеоклипове от намушкването с нож, извършено на 15 април.

"Нашето притеснение е, че ако на ВСЯКА държава е позволено да цензурира съдържание за ВСИЧКИ държави, каквото е искането на австралийския комисар по електронна безопасност, тогава какво би попречило на една държава да контролира целия интернет.", написа Мъск в "Екс“.

