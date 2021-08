Мрежата Хакани - от самоубийствени атентати до властта в Афганистан

О бвинявана, че стои зад най-смъртоносните нападения от последните години в Афганистан, мрежата "Хакани" се ползва с авторитет сред талибаните. Двама нейни представители присъстват на дискусиите в Кабул за ново афганистанско правителство наред с водачите на движението, оглавило вече страната.

Независимо от кървавата ѝ репутация групировката, смятана за терористична от САЩ, предстои да играе голяма роля в действията на новия талибански режим, поел властта миналата седмица, пишат Дейвид Фокс и Касим Науман от Франс прес, цитирани от БТА.

Some of the Taliban's top leaders are gathering in Kabul to discuss the formation of a new Afghan government -- including a representative from the Haqqani network, the country's most feared militantshttps://t.co/vVmQBTkbg5