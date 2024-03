Мост в Балтимор се срути, след като бе ударен от кораб, най-малко 7 души се издирват (ВИДЕО)

С пасителни екипи издирват най-малко седем души след рухването на моста "Франсис Скот Кий" над река Патапско в американския град Балтимор, щата Мериленд, предадоха световните агенции, като се позоваха на местните власти.

Мостът се срути, след като товарен кораб се удари в един от пилоните му през изминалата нощ.

BREAKING NOW: Baltimore’s Key Bridge collapses into water after being hit by cargo ship. pic.twitter.com/ehkcjEmzgG

Двама души са били извадени от водата, като единият от тях е в тежко състояние, поясни ръководителят на пожарникарите в Балтимор Джеймс Уолъс. Вторият спасен е изваден от водата невредим.

Нито един член на екипажа на кораба, който се удари в моста, не е бил ранен, съобщи компанията-оператор. Корабът е плавал под сингапурски флаг. Компанията-оператор е „Синърджи марин груп“. Нейни представители казаха, че причините за сблъсъка на кораба в пилон на моста, довел до рухването му, все още не са установени. Екипажът и компанията оператор на плавателния съд сътрудничат напълно с разследващите органи.

Няма индикации, че инцидентът е терористичен акт, заяви началникът на полицията в Балтимор Ричард Уорли. На място на инцидента са пристигнали и агенти на ФБР.

Breaking: A major bridge in Baltimore, Maryland, has partially collapsed, possibly leaving a number of people in the river below, police say. https://t.co/MePGaL3uwW

Спасителните екипи са засекли с помощта на сонар коли, потънали във водата под срутения мост, заяви Уолъс. Той каза, че на този етап не може да каже колко коли са под водата.

Най-малко 10 търговски кораба, насочили се за преминаване под рухналия мост, сега са пуснали котва наблизо, предаде Ройтерс, като се позова на специализирани сайтове за проследяване на корабния трафик.

Товарният кораб, който се удари в моста "Франсис Скот Кий" в Балтимор, е бил контейнеровоз на име „Дали“. Той е изпълнявал курс от Балтимор, който е натоварено американско пристанище, за Коломбо в Шри Ланка.

Кадри, разпространени от медиите и в социалните мрежи, показват удара на кораба в един от пилоните на моста посред нощ. В резултат на инцидента имало и пожар на кораба.

I'm aware of and en route to the incident at the Key Bridge. I have been in contact with @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr, and @AACoExec. Emergency personnel are on scene, and efforts are underway.