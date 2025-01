Москва: Руската армия завладя украинското село Нововасилевка

Р усия осъди издадения от американския президент Доналд Тръмп указ за изграждането на нов противоракетен щит и обвини САЩ, че се опитват да нарушат глобалния ядрен баланс и да прокарат път към военна конфронтация в космоса, предаде Ройтерс.

В понеделник Тръмп подписа указ, с който "разрешава началото на процеса на разработване на американски "Железен купол" – противоракетен щит от ново поколение, който ще може да прехваща балистични, хиперзвукови и крилати ракети и да отразява и други форми на въздушно нападение.

Белият дом заяви, че иска да модернизира остарялата си система, за да се справи с "катастрофална заплаха", която е станала по-комплексна, понеже противниците на САЩ са разработили нови системи за доставки.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обаче каза, че планът има за цел да подкопае способностите на Русия и Китай за ядрено възпиране.

