Т ова е най-обсъжданата досега история с интернет заплаха за годината. „Предизвикателството на Момо” е обвинявано за самоубийства и самонараняване на деца. Според експерти обаче не става въпрос за нищо друго, освен за „морална паника”, разпространявана от възрастни, пише „Гардиън” (The Guardian).

Предупрежденията за предполагаемото „Предизвикателство на Момо” предполагат, че децата сa карани да се самоубиват или извършват насилствени действия, след като получават съобщения през приложението WhatsApp от потребители с профилна снимка, изобразяваща разкривен образ на жена с изпъкнали очи.

Слуховете породиха вълна от паника в социалните мрежи, като само за 24 часа бяха споделени стотици хиляди пъти във Фейсбук. Това пък превърна Момо във водеща новина във Великобритания и САЩ.

До този момент обаче няма никакви доказателства за насилие или инциденти, свързани с „Предизвикателство на Момо”, посочват експерти от британски неправителствени организации. Според тях всъщност медийната истерия може да постави уязвимите хора в риск, като ги насърчи да мислят за самонараняване.

Центърът за безопасен интернет в Обединеното кралство нарече информациите за Момо „фалшиви новини”.

От платформата за видеосподеляне YouTube пък съобщиха, че не са видели никакви доказателства за клипове, които да показват или популяризират „Предизвикателството на Момо”, каквито твърдения се появиха в социалните мрежи.

От британския Център за безопасен интернет посочиха, че няма потвърдени доказателства, явлението да представлява заплаха за децата и подчертаха, че са получили повече телефонни обаждания от журналисти, отколкото от загрижени родители.



Експертите посочват, че е важно родителите и хората, които работят с деца, да се съсредоточат върху общите насоки за безопасност онлайн.



Докато някои социално-ангажирани граждани се втурнаха да споделят постове, предупреждаващи за риска от самоубийство, има опасения, че така всъщност се изостря ситуацията. А Момо може да се превърне в популярно средство за заплахи и разпространяване на призиви към насилие и самонараняване.

„Въпреки, че това е направено с най-добри намерения, популяризирането на този въпрос само разпалва любопитството сред младите хора”, посочва Кат Тремлет, експерт по вредното и опасно онлайн съдържание във Великобритания.

Слуховете изглежда създават обратна връзка и отразяването на новините за „Предизвикателството на Момо” кара училищни власти и полицейски управления да предупреждават за предполагаемите рискове, което пък води до още новинарски съобщения за заплахата.

Въпреки че „Предизвикателството на Момо” циркулира в социалните медии и сред учениците в различни форми от няколко години, сегашната вълна от масова паника тръгва от пост в група във „Фейсбук” на майка на дете в Уестхутън - малък град в графство Ланкашър.

Нейното съобщение се базира на история, която чула от сина си, разказвана от ученици в местното училище. Според майката „Предизвикателство на Момо” е някакъв опасен компютърен вирус. Тази история попада в регионален вестник, след което води до глобална истерия.

Всъщност Момо е типичен образ от японската манга култура. За първи път се появява на изложение за истории на ужасите преди няколко години. А от лятото на миналата година се свърза с непотвърдени твърдения, че тийнейджъри са били подтиквани да убиват или да се нараняват чрез съобщения в WhatsApp, както и че е причина за 130 самоубийства на деца в Русия.

Няма доказателства за нито една от тези информации. Пред „Гардиън” говорител на YouTube заяви, че твърденията са напълно измислени: „За разлика от съобщенията в пресата, не сме получили никакви доказателства за видеоклипове, които показват или популяризират „Предизвикателството на Момо”. Съдържанието от този вид би нарушило правилата ни и ще бъде премахнато незабавно”.

„Почти трябва да спрем да говорим за проблема, за да не бъде повече проблем”, смята Тремлет.

