Политически саботаж или извънземни: Ще разкрият ли какво е било смъртоносното “Черно петно" във Венецуела

Б еше 1986 г., когато се появи мистериозна слуз във Венецуела.

Първоначално това е само 50-метрово петно край Каракас, но скоро то се разраства и завладява пътищата на венецуелската столица.

Мазното петно, дебело около 3 сантиметра, било "хлъзгаво като лед", и до ден днешен никой не знае какво е било и откъде се е появило, само че е убило стотици хора.

Дали е политически саботаж? Извънземни?

Това е историята на La Mancha Negra, или Черното петно, за която ни припомня Metro.

Петното било забелязано първо от работници, които ремонтирали 30-годишен асфалт между града и летището. В продължение на две десетилетия мистериозната слуз се разраснала и покрила над 12 км от пътя. За пет години до 1992 г., се съобщава, че е отнела живота на 1800 шофьори и пътници, чиито коли са излезли извън контрол заради хлъзгавия път.

И все пак въпреки този очевиден брой смъртни случаи - има и много неща, които не знаем за черната слуз.

Изглеждаше живо. “Черното петно” се свиваше и разширяваше с времето, нарастваше, когато беше горещо и влажно, но се свиваше, когато беше студено и сухо.

Някои хора, които са се натъкнали на него го описват като „гумено“. Други го избягвали на всяка цена. Шофьор твърди, че се е сблъсквал с петното „често“.

„Шофирането по La Mancha Negra е като каране в Гран при. Трябва да внимаваш или ще умреш “, казва той.

Въпреки че правителството на Венецуела е инвестирало “милиони долари”, за да отстрани проблема, мистериозната слуз така и не изчезвала.

In 1864, a black organic substance came to earth on a meteorite (Orgueil, France). In 1992 "La Mancha Negra", a mysterious black goo caused a countless deaths in Venezuela. All attempts to explain its origin failed. https://t.co/PNnYr3RCqD pic.twitter.com/Ta4KhdQWR6