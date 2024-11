Мишел Йео се „чувства провалена“, защото няма деца

А ктрисата Мишел Йео каза, че се е чувствала "като такъв провал", защото няма деца.

Носителката на "Оскар" каза, че винаги е искала да има семейство, а първият ѝ брак - с бизнесмена сър Диксън Пуун - е отчасти "за създаване на деца, следващо поколение и всичко останало".

Тя беше подложена на лечение за безплодие, но то беше неуспешно, каза тя в предаването "Часът на жената" на BBC Radio 4.

