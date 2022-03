Минута мълчание всеки ден в Украйна в памет на жертвите

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски разпореди всеки ден да се пази минута мълчание в памет на войниците и цивилните, загинали при нападението на Русия срещу страната, съобщи ДПА.

New from Ukrainian President Zelensky: every morning there will be a nationwide minute of silence to honor the memory of all Ukrainians who died in the war.