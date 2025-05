Мерц: Действията на Израел в Газа вече не могат да бъдат оправдани

Д ействията на Израел в ивицата Газа "вече не могат да бъдат оправдани с борбата срещу тероризма на "Хамас", заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.

* Видеото е архивно!

Мерц заяви на конференция в Берлин, че Германия трябва да упражни повече сдържаност от която и да е друга страна, когато коментира Израел. "Но ако се прекрачат линии, при които международното хуманитарно право наистина бива нарушавано", тогава Германия, германският канцлер също трябва да каже нещо по този въпрос", продължи Мерц.

German Chancellor Friedrich Merz says Israel's current level of attacks on Gaza "can no longer be justified as a fight against Hamas terrorism." pic.twitter.com/9faiH2hUmU

Той подчерта близките отношения между Германия и Израел, но добави, че "израелското правителство не трябва да прави нищо, което неговите най-добри приятели вече не са готови да приемат". Мерц акцентира върху страданието, което цивилното население в Газа изпитва през последните дни.

⚡️Germany's Merz:



The current level of Israeli attacks on Gaza can no longer be justified by fighting Hamas.



I will speak to Netanyahu this week and ask him not to exaggerate the attacks on Gaza. pic.twitter.com/GdRy24OipK