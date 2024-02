Медведев се закани с ядрен удар по Вашингтон, ако Украйна победи

Б лизък съюзник на руския президент Владимир Путин заплаши САЩ с използване на ядрено оръжие, ако не успеят да нахлуят в Украйна. Това пише Newsweek.

В своя публикация в Telegram в неделя Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, е заявил, че Москва ще използва ядрено оръжие, в случай че "Украйна със своите съюзници" успее да изтласка Русия от разкъсваната от война страна.

"Да си представим за момент, че Русия е загубила, а "Украйна със съюзниците си" е спечелила. Каква за нашите врагове - неонацистите с техните западни спонсори - би била тази победа?" пише Медведев, според превод, публикуван в X, на Антон Геращенко, бивш съветник на украинското министерство на вътрешните работи.

Той говори още за "разпадането на Русия", в което описва "връщане към границите от 1991 г.", когато СССР се разпадна след Студената война. Медведев заявява, че победата на Запада ще представлява пълен колапс на Русия с "десетки милиони жертви". Той я определя като "смъртта на нашето бъдеще. Колапс на всичко в света".

Публикацията продължава със следното: "Разпадането на Русия ще има много по-страшни последици от резултатите на една обикновена, дори най-продължителна война. Защото опитите да се върне Русия в границите от 1991 г. ще доведат само до едно - глобална война със западните държави, използвайки целия стратегически арсенал на нашата държава".

Медведев отправя ядрени заплахи срещу ключови столици на САЩ и Европа.

"Срещу Киев, Берлин, Лондон, Вашингтон. Срещу всички други красиви исторически места, които отдавна са включени в летателните цели на нашата ядрена триада", пише той според Геращенко.

More threats of nuclear war from Dmitry Medvedev.



The deputy head of the Russian Security Council has said that Russia will use nuclear weapons if Ukraine achieves its goal in the war, i.e. reaching the 1991 borders.



In this case, Medvedev said, Russia would then strike not… https://t.co/bQxDijqXrl pic.twitter.com/AZObl5wZhs