Масова стрелба в САЩ: Загинали са 19 деца и двама възрастни

В ъоръжен мъж е открил огън в начално училище в Южен Тексас във вторник (24 май). Загинали са 19 деца и двама възрастни, без да се брои извършителят, който също бил убит, съобщи пред "Си Ен Ен" (CNN) говорител на Департамента за обществена сигурност на Тексас.

По данни от щатската полиция в болница се намират трима ранени в сериозно състояние, предаде Асошиейтед прес.

Breaking News: A gunman killed 14 children and a teacher at an elementary school in Uvalde, Texas, Gov. Greg Abbott said. The 18-year-old suspect was also killed. https://t.co/5zJTcrL1NK — The New York Times (@nytimes) May 24, 2022

Според информацията, оповестена по-рано от губернатора на щата Грег Абът, извършителят е 18-годишен местен жител, идентифициран като Салвадор Рамос.

Той е пристигнал в началното училище "Роб" в град Ювалди в южната част на щата с автомобил и е влязъл въоръжен с пистолет и вероятно с пушка, след което е открил огън.

Извършителят също е загинал. По информация на източник от силите за сигурност, пожелал анонимност, той е бил убит от федерален агент от граничната охрана, който след началото на стрелбата влязъл в училището, без да чака подкрепление, и прострелял извършителя, който се бил укрил зад барикада.

BREAKING: Uvalde, Texas, elementary school shooting:



- 14 students, 1 teacher killed, per governor Gov. Abbott

- Suspect, local 18-year-old high school student, is dead

- Suspect also shot his grandmother



More: https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/c56SVy7dBu — ABC News (@ABC) May 24, 2022

Агентът също бил ранен, но успял да излезе сам от училището.

Преди стрелбата в училището Рамос убил собствената си баба, съобщи Ройтерс. След това избягал от местопрестъплението, катастрофирал с автомобила си и накрая извършил кървавото нападение над децата.

Това е най-смъртоносната стрелба в училище в САЩ от 2012 г. насам, когато нападател уби 20 деца и шестима възрастни в началното училище "Санди Хук" в Нютън, Кънектикът.

Президентът на САЩ Джо Байдън разпореди знамената в Белия дом и във всички обществени сгради да бъдат спуснати наполовина в знак на почит към жертвите.

I’m addressing the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/8WI1nWHu6R — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

В обръщение в Белия дом той поиска от американците да се противопоставят на оръжейното лоби и да окажат натиск върху членовете на Конгреса да приемат разумни закони за правото за притежаване на оръжие.

"Когато станах президент се надявах, че няма да се налага да правя това отново", каза видимо потресен Байдън по повод на "поредната касапница", предаде Ройтерс.

Родителите на загиналите деца "никога вече няма да видят детето си отново, те никога няма да скочат в леглото и да ги прегърнат", каза американският президент.

"Като нация ние трябва да попитаме: Кога, за Бога, ще се противопоставим на оръжейното лоби?", заяви Байдън. "Трябва да действаме", каза той и се обяви за връщане на забраната върху нападателните оръжия и други "закони за оръжията, продиктувани от здравия разум".

Още преди десетина дни стрелбата в супермаркет в град Бъфало, щата Ню Йорк, при която бяха убити 10 чернокожи клиенти и служители по расистки подбуди, увеличи натиска от страна на привържениците на по-строгия контрол върху оръжията правителството на Байдън да изпълни обещанието си да сложи край на насилието от страна на въоръжени нападатели.

По време на президентската си кампания Байдън обеща да въведе допълнителни мерки за сигурност и да намали десетките хиляди смъртни случаи годишно в резултат на стрелба с огнестрелно оръжие. Той и демократите обаче засега не успяват да съберат достатъчно гласове в Конгреса за налагането на проверки на клиентите при покупката на оръжие и за други предложени законодателни промени.

САЩ са най-масово въоръженото общество в света, показват данни на изследователската група "Проучване на индивидуалните оръжия" (Small Arms Survey), базирана в Женева. Малки, аграрни щати, където притежаването на оръжие е широко разпространено, имат непропорционално голямо влияние в Сената, където за приемането на повечето законодателни инициативи е необходимо квалифицирано мнозинство от 60 гласа от общо 100 членове на горната камара на Конгреса.