Малък самолет се разби в Бразилия, най-малко 10 жертви

М алък самолет с 10 души на борда днес се разби в центъра на туристическия град Грамадо в южната част на Бразилия, съобщиха представители на гражданската отбрана като според първоначалните данни няма оцелели, цитирани от Ройтерс.

"За съжаление, първоначалните данни сочат, че от пътниците на самолетът никой не е оцелял“, заяви губернаторът Едуардо Лейте в социалната мрежа "Екс"..

A small plane crashed into shops in the Brazilian tourist city of Gramado. Initial reports indicate all occupants onboard were killed. https://t.co/Ev7oLpkWLK