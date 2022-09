Арабските държави от Залива: Netflix да премахне съдържанието с гейове и лесбийки

А рабските страни от Персийския залив поискаха от Netflix да премахне "обидно съдържание" в стрийминг платформата, очевидно имайки предвид програми, показващи гейове и лесбийки, съобщи Асошиейтед прес.

В съвместно изявление, публикувано от името на комисия на Съвета за сътрудничество в Залива, се посочва, че тези програми "противоречат на ислямските и обществените ценности и принципи".

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства също публикуваха изявлението чрез своите правителства. Тези две страни заедно с Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар влизат в регионална организация.

Въпреки че изявлението не съдържа подробности, саудитската държавна телевизия излъчи и видеозапис на интервю, проведено с жена, определена като "поведенчески консултант", която описва Netflix като "официален спонсор на хомосексуализма". В същото време телевизията излъчи кадри от анимационния филм "Джурасик свят: Лагер Креда", в който две жени се целуват, но кадрите бяха размазани.

Компанията Netflix, която е базирана в Лос Гатос, Калифорния, не отговори на молбите за коментар, отбеляза АП.

Saudi Arabia and other Gulf countries are threatening to take legal action against Netflix if it doesn't remove shows that "contradict Islamic values."https://t.co/drFXQteMSz