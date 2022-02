САЩ: Лидерът на "Ислямска държава" се е самовзривил, загинали са негови жени и деца

Л идерът на групировката "Ислямска държава" (ИД) е бил убит при американската операция в Сирия тази нощ, обяви президентът на САЩ Джо Байдън, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

Лидерът на терористичната организация се е самовзривил, загивайки заедно със свои жени и деца, по време на американската операция в Сирия, уточни представител на Белия дом.

"Благодарение на уменията и смелостта на нашите въоръжени сили, ние елиминирахме от бойното поле Абу Ибрахим ал Хашими ал Курайши - лидера на ИД", каза Байдън в изявление. Той уточни, че всички представители на американските специални части, участвали в операцията, са се върнали невредими.

