Курти: Сърбия трябва да понесе пълна отговорност за нападенията срещу косовската полиция

М инистър-председателят на Косово Албин Курти подчерта, че Сърбия трябва да понесе пълна отговорност за нападенията срещу косовската полиция в северната част на страната, съобщи „Коха“.

"Тези оръжия и оборудване от военен клас, заловени при антитерористичната операция на косовската полиция след вчерашното нападение, не оставят място за съмнение: Извършителите на престъплението не са действали сами, а с подкрепата на държавата. Сърбия трябва да понесе пълна отговорност за спонсорирането на терористично насилие на територията на Република Косово", написа Курти в социалната мрежа „Х“.

These military-grade arms & equipment—seized in @Kosovo_Police's anti-terror operation after yesterday's attack—leave no room for doubt: The perpetrators acted not alone but w/ state backing. Serbia must be held fully accountable for sponsoring terrorist violence on 🇽🇰 territory. pic.twitter.com/hbFHiV1rMe