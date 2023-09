След нападението срещу косовската полиция: Как реагира Европа

К омисарят на ЕС по въпросите на съседството и разширяването Оливер Вархей осъди нападението срещу косовската полиция в село Банска в Северно Косово, населено предимно с етнически сърби, в резултат на което един полицай беше убит, а други двама бяха ранени от стрелба на тежко въоръжена престъпна банда, съобщи „Албаниан пост“.

"Остро осъждам нападението срещу косовската полиция в северната част на Косово. Насилието трябва да спре незабавно. Изказвам най-дълбоки съболезнования на семейството на полицая, който загина тази сутрин, и пожелавам бързо възстановяване на ранените", написа унгарският комисар в официалния си профил в платформата X.

Той също така призова за "пълно разследване" на случая, като същевременно добави, че европейските институции подкрепят работата на мисията на ЕС за върховенство на закона в Косово (EULEX) и мироопазващата мисия на НАТО (КФОР).

Специалният пратеник на ЕС за диалога между Косово и Сърбия Мирослав Лайчак също осъди нападението на въоръжени банди в село Банска в северната част на Косово, съобщи „Албаниан пост“.

Словашкият дипломат чрез публикация в профила си в платформата Х призова Косово и Сърбия незабавно да се върнат към диалога за нормализиране на отношенията с посредничеството на ЕС, като добави, че извършителите трябва да бъдат изправени пред съда.

"Остро осъждам ужасното нападение срещу косовската полиция снощи. Насилието под каквато и да е форма е абсолютно неприемливо. Сърцето ми е с жертвите, техните семейства и колеги. Извършителите трябва да бъдат изправени пред правосъдието. Всички трябва незабавно да се върнат към диалога", написа Лайчак.

Нападението на въоръжени банди в село Банска в северната част на Косово осъди и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и сигурността Жозеп Борел осъди

"Осъждам по най-категоричен начин ужасното нападение на въоръжена банда срещу косовски полицаи в Банска в северната част на Косово, при което един полицай загина, а двама бяха ранени. Всички факти около нападението трябва да бъдат доказани. Отговорните извършители трябва да бъдат изправени пред правосъдието", написа той в Х.

Министър-председателят на Албания Еди Рама също реагира на тежкото събитие в Косово чрез публикация в социалната мрежа X.

За Рама тази загуба е най-големият алармен звън до момента за продължаващия риск от прерастване на продължителната криза във въоръжен конфликт.

Той поиска свикване на извънредна мирна конференция под наблюдението и гаранцията на ЕС и САЩ и същевременно предприемане на всички извънредни мерки заедно с КФОР. Според него това е необходимо, за да се предотврати по-нататъшното изостряне на ситуацията, която застрашава целия регион.

Рама подчертава, че Евроатлантическата общност трябва да събере цялата си внушителна сила и необратимо да постави Косово и Сърбия на масата на диалога за нормализиране.

"Престъпниците, които отнеха живота на невинен човек, служил с държавната униформа на правоохранителните сили на Република Косово, трябва да бъдат изправени пред съда", пише Рама.

Министърът на външните работи на Северна Македония Буяр Османи също остро осъди убийството на косовския полицай в Северно Косово.

"Сърцето ми е със семейството и колегите му. Напълно подкрепям справедливостта чрез изправяне на извършителите на това отвратително деяние пред съда", написа Османи в Х.

Според Османи актовете на насилие няма да навредят на стабилността на Косово.

"Безопасността на гражданите е на първо място", каза още дипломаът.

Бившият черногорски външен министър Миодраг Влахович също коментира атаката над косовски служители на реда, при която загина един полицай, а още един негов колега беше ранен.

„Не виждат ли посолството на САЩ в Сърбия и ЕС, че насилието и убийствата в северната част на Косово, организирани от управляваната от Александър Вучич Сърбия, нейните служби за сигурност и криминални кръгове, ясно показват провала на десетилетната политика на помиряване и показват, че тя е дълбоко погрешна и контрапродуктивна“, написа Влахович в профила си в социалната мрежа Х.