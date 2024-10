След руска атака: Атомната електроцентрала в Запорожие е „на ръба на спиране на тока“

Д нес (1 октомври) руските сили атакуваха подстанция, свързана с окупираната Запорожка атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), и прекъснаха електропровод към съоръжението, съобщи украинското министерство на енергетиката.

Нападението отново постави централата „на ръба“ на прекъсване на електрозахранването, се казва в изявление на министерството, като се добавя, че се работи за възстановяване на пълното захранване.

Запорожската атомна електроцентрала, най-голямата атомна електроцентрала в Европа, е под руска окупация от март 2022 г. По време на окупацията си централата многократно е била изключвана от украинската електропреносна мрежа поради руските атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.

„Настояваме незабавно да се изпълни резолюцията на МААЕ (Международната агенция за атомна енергия) и да се върне окупираната атомна електроцентрала под контрола на Украйна. Безопасната експлоатация на Запорожската АЕЦ е възможна само под контрола на Украйна“, заяви министърът на енергетиката Герман Халушченко.

Централата вече е преживяла осем пълни прекъсвания на електрозахранването, съобщи държавната компания за ядрена енергия Energoatom.

На 15 септември украинският Национален център за съпротива съобщи, че руските сили продължават да използват територията на окупираната електроцентрала за разполагане на военен персонал и складиране на боеприпаси и взривни вещества, и разкритикува МААЕ, че уж игнорира този факт.

На 24 септември президентът Володимир Зеленски заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Русия се готви да атакува три украински атомни електроцентрали.

