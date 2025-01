К итай отговори на ЦРУ, заявявайки, че е „изключително малко вероятно“ COVID-19 да е дошъл от лаборатория.

В свое изявление в събота от ЦРУ заявиха, че според техни данни е по-вероятно вирусът да е дошъл от лаборатория, а не по естествен път.

„Заключението, че изтичането от лаборатория е изключително малко вероятно, беше направено от съвместния експертен екип на Китай и СЗО въз основа на посещения на място в съответните лаборатории в Ухан“, заяви говорителката на външното министерство Мао Нин.

„Това беше широко признато от международната общност и научните среди“, добави тя.

ЦРУ промени официалната си позиция за произхода на COVID-19

ЦРУ заяви в събота, че е „по-вероятно“ вирусът да е изтекъл от китайска лаборатория, отколкото да е пренесен от животни.

