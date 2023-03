Капки за очи причиниха смъртни случаи в САЩ

Ц ентърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ предупреди доставчиците на здравни услуги да спрат да използват популярна марка капки за очи в резултат на инфекции, довели до поне три смъртни случая.

Към 14 март 68 пациенти в 16 американски щата са диагностицирани с инфекции, причинени от рядък резистентен към лекарства щам на бактерията Pseudomonas aeruginosa.

В допълнение към смъртните случаи се съобщава, че осем души са загубили зрението си, а в други четири случая се е наложило хирургично отстраняване на поне едно от очите им.

Повече от половината от случаите са свързани с групи, свързани с четири различни здравни заведения. Общото между повечето от участниците в епидемията е, че са използвали капки за очи без консерванти - EzriCare Artificial Tears, произведени от индийската фармацевтична компания Global Pharma.

Multistate Outbreak: Infections Associated with Artificial Tears Products. If you have EzriCare or Delsam Pharma Artificial Tears Products, stop using them. Seek medical care immediately if symptoms of an eye infection occur. Learn more: https://t.co/JsWSXF7JHx pic.twitter.com/z2QUh2pnAf

В един от случаите се разказва за 72-годишен мъж, който имал продължителна инфекция и изключителна загуба на зрението на дясното си око. След като идентифицирали резистентния щам както в окото му, така и в капките за очи, медицинските специалисти предписали почасови дози целеви антибиотици. Въпреки няколкоседмичното лечение и умерените подобрения, инфекцията на пациента остава и зрението му все още не се е възвърнало.

На 68-годишна жена от Маями се е наложило да бъде отстранено инфектираното ѝ дясно око, след като тя е закупила капки за очи, за да облекчи дразненето, предизвикано от използването на контактни лещи.

През август зачервеното и подуто око се оказало с одраскана роговица и било лекувано с обичайните широкоспектърни антибиотици. През месеца тя се връща при лекарите 10 пъти с болки, които я лишават от сън. Лекарите се надявали да спасят зрението ѝ с помощта на дарена роговица, но по време на операцията станало ясно, че е твърде късно.

Two additional deaths have been linked to the outbreak associated with artificial tears from EzriCare. Bringing the total to 3 deaths with 8 reported patients with vision loss as well as 4 reports of enucleation, or surgical removal of eyeball.



