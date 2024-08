Случаите на парвовирус B19 се увеличават в САЩ: Ето какво трябва да знаем

Ц ентровете за контрол и превенция на заболяванията посъветваха здравните работници да бъдат нащрек за силно заразния респираторен вирус, парвовирус B19, тъй като случаите изглежда нарастват в САЩ. И така, какво трябва да знаем за това?

Парвовирус B19 е сезонен вирус, който заразява само хора и е най-известен с това, че причинява "петата болест" или синдром на "ударена буза". Той е силно трансмисивен вирус, което означава, че се разпространява много лесно, като го прави чрез респираторни капчици, като тези при кашлица и кихане.

