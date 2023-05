Какво става, големи експлозии в Луганск

Е ксплозии в източноукраинския град Луганск, който е окупиран от руските сили и е важен логистичен център за т. нар. „специална военна операция” на Русия, показват видеоклипове в социалните мрежи, предава Си Ен Ен.

Генерал Кирило Буданов: Наближаваме края на войната

Видео, публикувано онлайн, показва голям стълб черен дим.

Градът е столица на самопровъзгласилата се Луганска народна република.

Той рядко е бил атакуван от украинските сили след руската инвазия, тъй като е извън обсега на техните ракетни и ракетни системи с голям обсег, като „Хаймарс”.

Руската информационна агенция ТАСС цитира бивш служител в Луганск, който казва, че „за първи път украинските въоръжени сили са използвали ракети с обсег от 150 километра” след най-малко две експлозии в града късно в петък.

Украйна получи оръжие, способно да порази Русия

ТАСС цитира пенсиониран подполковник от милицията на Луганската народна република Андрей Марочко, но подчерта, че няма официално потвърждение на информацията.

Обединеното кралство обяви тази седмица, че крилати ракети „Сторм шадоу” с по-голям обсег са били прехвърлени в Украйна. Те обикновено се изстрелват от въздуха. Украйна не е коментирала каквото и да било нападение срещу руските сили в Луганск.

