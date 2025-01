Какво представляват "дяволските ветрове" в Калифорния?

Д окато горските пожари продължават да бушуват в Южна Калифорния, синоптиците предупреждават за мощна сила, която ще влоши ситуацията: Ветровете Санта Ана, наричани още "дяволски ветрове".

(Във видеото може да научите повече за: Стихията в Лос Анджелис: Българи разказват за бедствието)

Ветровете Санта Ана са изключително топли, силни и сухи ветрове, които се появяват, когато въздухът от област с високо налягане над сухите пустинни райони на югозападната част на САЩ се насочва на запад към система с ниско налягане край бреговете на Калифорния.

Наречени са на каньона Санта Ана в Южна Калифорния и обикновено се появяват през по-хладните месеци от септември до май. Горещите потоци от ветрове бяха особено силни през последните няколко седмици и спомогнаха за подхранването на продължаващите горски пожари в Южна Калифорния, като осигуриха кислород и създадоха сухи условия с много ниска влажност.

„Въздухът ще се движи от високо към ниско налягане и в случая със Санта Анас това означава, че наистина горещият, сух въздух се движи от пустинята нагоре над поредица от планини. Всеки път, когато този въздух се спуска към крайбрежието, той става по-топъл поради повишаването на налягането“, казва Ейми Хесъл, професор по география и палеоклиматолог в Университета на Западна Вирджиния.

„Много учени и пожарникари смятат, че Санта Анас създава най-екстремните условия за пожари навсякъде по света“, казва Хеъсл.

