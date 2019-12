Какво каза Путин в новогодишното си послание

Е динството на гражданите на Русия е основа за постигането на най-високите цели на страната, заяви руският президент Владимир Путин в новогодишното си послание, излъчено в руските региони на Далечния изток, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Личните ни планове, мечтите ни са неотделими от Русия. От усилията и приноса на всеки от нас зависи нейното настояще и бъдеще, бъдещето на децата ни. Единствено заедно ще решим задачите, които стоят днес пред обществото и страната. Нашето единство е основа за постигане на всякакви най-високи цели", каза Путин и добави: "Тези ценности са ни предали предците ни - героично, непоколебимо поколение на победители".

