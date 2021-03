Какви ще са последиците, ако Русия приеме Иран в Евразийския блок

С лед оттеглянето на САЩ от ядрената сделка през 2018 г. и налагането на нови санкции срещу Иран от администрацията на Доналд Тръмп, Иран все повече обръща поглед на изток за партньорства, тъй като Техеран губи надеждата да нормализира отношенията със Запада. Иранската стратегия, известна като „Поглед към Изтока” цели да засили стратегическото сътрудничество на Иран с Русия и Китай. Това означава, че изглежда Иран е направил своя избор и цели присъединяване към китайско-руския политически и икономически полюс. Това е добра новина за Кремъл.

Последните събития в Близкия изток пречат на Байдън относно Иран

През последните месеци се появиха новини, спекулиращи, че Русия се готви да покани Иран като най-новия член на Евразийския икономически съюз. Увеличаването на броя на тези новини, както и появата на няколко доклада по темата, кара международните наблюдатели открито да говорят, че Иран наистина ще се присъедини към ЕИС и че това няма да е в толкова далечното бъдеще. И докато информацията остава да бъде потвърдена на държавно ниво – вероятно съвсем скоро – подобен ход от страна на Кремъл предизвиква множество въпроси. Присъединяването на Иран би помогнало Техеран и Москва да се противопоставят по-уверено на санкциите от ЕС и САЩ, както и да си сътрудничат в района на Кавказ след Втората война в Нагорни Карабах. В същото време, вкарването на Иран в ръководената от Русия организация би имала сериозни геополитически последици.

