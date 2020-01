Как коронавирусът удря глобалния бизнес

С ветовният бизнес започва да усеща последиците от смъртоносния коронавирус. Големи магазини, ресторанти и туристически дестинации в Китай затварят врати.

2794 души в Китай вече са заразени, съобщи вчера китайската Национална комисия по здравеопазването. Броят на смъртните случаи достигна 80.

Бил Гейтс дарява $10 млн. за борба с китайския вирус

Извън континентален Китай, за инфекции е съобщено в Хонконг, Макао, Тайван, Тайланд, Япония, Южна Корея, САЩ, Канада, Виетнам, Сингапур, Непал, Франция, Австралия и Малайзия.

Кризата засяга особено тежко индустрията на дребно по време на пика на туризма за лунната Нова година.

СЗО повиши до "висока" заплахата от новия вирус

Новият вирус стигна Германия, смъртността расте

Много от компаниите споделят, че следват инструкциите на Националната комисия по здравеопазването. А това означава, че кризисната ситуация вероятно ще продължи и след празничния сезон, посочва CNN.

За да опитат да се справят с епидемията, някои големи компании затвориха магазини и спряха услугите си за доставка в Ухан. Disney затвори парковете си в Шанхай и Хонконг. Акциите на компаниите за луксозни стоки паднаха значително.

Renault, един от няколкото производители на автомобили с основен производствен завод в Ухан, миналата седмица заяви, че "проучва внимателно" проблема. Автомобилните фабрики обаче вече бяха затворени за празниците.

Коронавирусът удари Китай "в най-неподходящия момент", казва Джуд Бланшет, ръководител в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Лунната Нова година "е единственото голямо икономическо събитие в страната. Миналата година донесе на Китай над 150 милиарда долара приходи. Икономическите последици могат да бъдат значителни", отбелязва той пред CNN.

The big question for analysts as we head into a new trading week, how will the coronavirus affect the global economy? #ChinaCoronaVirus #economy https://t.co/RNFhqt8Ygq