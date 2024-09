Съветник на Ердоган: Израел ще нападне Турция

И зраел ще нападне Турция, твърди съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и призовава турците да си "отворят очите", съобщи турският информационен сайт Т24.

Според Йигит Булут, който освен главен съветник на президента Ердоган е и член на Съвета по икономическа политика към президентството, "в скоро време Израел ще атакува джамията Ал-Акса и други свети места".

⚠️ Erdoğan advisor @yigitbulutt says Israel might resort to attacking Türkiye in order to start the big regional war it desperately wants. However, such a scenario might lead to #NATO's 1st & 2nd largest armies fighting each other and result in a GLOBAL catastrophe. 🇹🇷🔥🇺🇸 pic.twitter.com/CuKhBWGl84