Израелската армия: Поразихме бункер на "Хизбула" с десетки милиони долари

И зраелската армия заяви, че е ударила бункер на „Хизбула“, в който е имало „десетки милиони долари“, при офанзивата си в Ливан срещу финансовите интереси на ливанското ислямистко движение, предаде АФП.

Израел, който от близо месец извършва бомбардировки срещу „Хизбула“ в Ливан, придружени от 30 септември от сухопътна офанзива за изтласкване на бойците на подкрепяната от Иран групировка далеч от границата, иска да намали възможностите ѝ да финансира операциите си.

