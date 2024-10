Израел удари финансова групировка, свързана с "Хизбула"

И зраел е нанесъл няколко удара по филиали на финансова групировка, свързана с "Хизбула", предадоха ливанската новинарска агенция ННА и Франс прес. Израелски удари е имало и в района на международното летище в Бейрут "Рафик Харири".

До летището са били извършени две бомбардировки, казва източник от ливанските служби за сигурност. Летището е единственото, от което се изпълняват международни полети от и за Ливан.

The Israel Defense Forces (#IDF) released footage of airstrikes on #Hezbollah’s financial institutions in Lebanon, targeting dozens of sites linked to the group’s funding. The strikes, conducted in #Beirut, southern #Lebanon, and deep within #Lebanese territory, were based on… pic.twitter.com/NFTGxKLWOl