Изправят на съд стогодишен бивш пазач на нацистки лагер

С тогодишен бивш пазач в нацисткия лагер "Заксенхаузен", намирал се близо до Берлин, ще бъде изправен на съд тази есен, 76 години след края на Втората световна война, съобщи днес германският седмичник "Велт ам Зонтаг", цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

