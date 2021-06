Италия подозира роднини в убийство, къде е Саман Абас

И талия разследва роднините на 18-годишно момиче по подозрение в убийство. Саман Абас напуска дома си в Северна Италия в края на април и оттогава е в неизвестност.

Полицията твърди, че семейството на момичето е искало тя да пътува за Пакистан заради уреден брак, който тя отхвърлила миналата година. Пред белгийски журналист баща й твърди, че тя всъщност е пътувала до Белгия.

Нейн братовчед е бил арестуван във Франция и екстрадиран в Италия.

Saman Abbas, oggi l'interrogatorio del cugino arrestato in Francia. Le immagini prima della scomparsa della ragazza https://t.co/OB5UtRohZs L'avvocato del giovane ora in carcere a Reggio Emilia: "È provato" source https://t.co/xj7jdsHmmJ altroaltro

Чичото и друг братовчед на Саман се водят изчезнали. За родителите й се съобщава, че са пътували до Пакистан.

Властите сега подозират и петимата в убийство на младата жена, като предполагат, че те са изхвърлили тялото й. Към този момент обаче доказателства за това няма.

Saman Abbas: Family on the run over teen's disappearance in Italy https://t.co/CfNdgOaM24