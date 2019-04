Е дно от най-ужасяващите неща, които могат да се случат в съвременния свят е принудителният брак. Още по-страшно е, когато момичета са принудени да напуснат училище и да се омъжат.

Според повече от плашеща статистика на ООН, повече от половината момичета от Малави сключват брак преди да навършат 18-годишна възраст.

Тереса Качиндамото, ръководител на една от най-големите области в Малави обаче е твърдо решена това.

