Историята на "руските къщи" в Берлин

П очти всеки жител на берлинския квартал Карлсхорст знае за изоставените триетажни сгради с прогнила дограма, които стоят празни от 30 години. Местните хора ги наричат „руските къщи“. В продължение на 50 години там са живели семействата на съветските, а по-късно - на руските офицери. През лятото на 1994 година Русия извежда войските си от Германия, включително от Берлин. Но тези къщи остават руска собственост, съобщи Deutsche Welle.

Собственик е руската държава

Днес зданията са оградени, а понякога възрастно руско семейство почиства района от паднали листа и боклуци, както разказват местните жители. Към берлинските власти нееднократно са били отправяни молби да решат проблема с изоставените сгради – особено на фона на острия недостиг на жилища в Берлин.

„Собственикът им, т.е. руската държава, трябва да бъде принуден да направи нещо. Много жалко е на това прекрасно място да съществува подобно безобразие“, казва местен жител.

Лилия Усик – общински съветник в Берлин, която е с украински произход, предлага тези обекти да бъдат отнети от Русия и да бъдат дадени на Украйна. По нейните думи става дума за поне 66 жилища, които биха могли да възникнат на това място.

„Инициативата ми предвижда тези къщи да бъдат предадени на Украйна в рамките на санкциите. А Украйна може да ги продаде или да ги върне на Германия. Така те пак ще излязат на жилищния пазар в Берлин, където ситуацията е критична“, казва Усик.

