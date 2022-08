Истанбул бедства: Проливни дъждове предизвикаха големи наводнения

П роливни дъждове предизвикаха големи наводнения в Истанбул, предаде турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.

Над 7000 мълнии паднаха над Истанбул

Най-тежка е ситуацията в истанбулското предградие Силиври, където много улици и булеварди са изцяло под вода. Наводнени са били офиси и приземни етажи. Редица автомобили останаха блокирани.

When we arrived in Istanbul, we slept the night and after morning prayers, we departed, however unlucky us there was a storm and we got stuck in a flood in Istanbul 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/YnQvTXlK1P