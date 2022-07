Истанбул бе парализиран заради 7000 мълнии

Н ад 7000 мълнии паднаха над мегаполиса Истанбул през изминалото денонощие. Това информира турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Те издадоха предупреждение за силни валежи и риск от наводнения за 21 от общо 81 окръга в Турция, предаде в. "Хюриет дейли нюз".

През уикенда градът на практика бе парализиран от бурята, информира още изданието.

В квартал Есенюрт валежите предизвикаха наводнение. Десетина души, сред които четирима работници във фабрика, бяха евакуирани от района, съобщи агенция ДХА.

While lightning and thunder were seen throughout the night in Istanbul, the moments when lightning struck the lightning rod on the 365-meter-high Camlica Tower in the mega city were captured on the mobile phone camera on Saturday night.#çamlıcatower #istanbul #türkiye #anews pic.twitter.com/NyIiw3o2j9