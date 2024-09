"Имаме някои разногласия със Зеленски": Тръмп и украинският президент ще разговарят

К андидатът на Републиканската партия за Белия дом, Доналд Тръмп, обяви, че днес ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

„Както знаете, Зеленски поиска да се срещне с мен. Ще се срещна с него утре сутринта около 9,45 ч. (източноамериканско време - бел. ред.) в Тръмп Тауър в Ню Йорк“, посочи в изявление до медиите Тръмп.

"Имаме някои разногласия със Зеленски", добави бившият президент.

Зеленски нарече Тръмп "загубеняк"

Срещата между двамата беше обект на множество спекулации през последната една седмица, отбелязва АФП.

Според американската преса Доналд Тръмп не е харесал интервюто, дадено от Володимир Зеленски за списание „Ню Йоркър“, в което украинският лидер твърди, че кандидатът на републиканците „всъщност не знае как да спре тази война“.

