Ожесточена битка в САЩ: Републиканците спечелиха народа, демократите държат Сената

С едмица след междинните избори републиканците са си осигурили 218 места, необходими за мнозинство в долната камара на Конгреса, съобщава американският партньор на Би Би Си - CBS News.

Асошиейтед прес, Ню Йорк Таймс и други медии направиха това съобщение в сряда, след като дни наред наблюдаваха как републиканците бавно се приближават към осигуряване на мнозинство в Камарата на представителите.

Макар че преднината на партията в Камарата на представителите е крехка, тя е достатъчна, за да забави програмата на президента Джо Байдън за следващите две години.

Кевин Маккарти, лидерът на републиканците в Камарата на представителите, отбеляза резултата. Демократите обаче ще запазят контрола си върху горната камара - Сената. Новият Конгрес ще се събере през януари.

BREAKING: Republicans win enough seats to control U.S. House, gaining power to investigate Biden, curb spending and shape agenda. https://t.co/e6ETTWwDT9 pic.twitter.com/faIVDK0YmG

След напрегната кампания, определяна от инфлацията, реториката за нарастващата престъпност, унищожаването на правото на аборт и продължаващите заплахи за демокрацията, избирателите произнесоха категорична присъда.

Резултатът от изборите ще даде на републиканците лостове, с които да принудят демократите да намалят разходите и ще им позволи да започнат разследвания срещу администрацията на президента Джо Байдън и неговото семейство. С контрола си над Сената демократите все още ще могат да утвърждават кандидати за съдебни и изпълнителни длъжности.

Но загубвайки Камарата на представителите, за тях ще бъде почти невъзможно да приемат каквито и да било смислени закони относно избирателните права, реформата на полицията, достъпа до аборти и други въпроси, по които не успяха да предприемат действия, когато контролираха двете камари и Белия дом.

Републиканците, които се надяваха да си върнат контрола и над двете камари, не оправдаха очакванията на междинните избори миналата седмица.

Но в сряда те спечелиха мястото, от което се нуждаеха за мнозинството си в Камарата на представителите, когато в 27-и калифорнийски окръг.

Г-н Маккарти, който във вторник беше избран от редовите републиканци за техен кандидат за следващ председател на Камарата на представителите на мястото на демократката Нанси Пелоси, заяви, че Камарата е "официално преобърната".

"Американците са готови за нова посока, а републиканците от Камарата на представителите са готови да я дадат", написа в сряда вечерта в Туитър конгресменът от Калифорния.

За да бъде избран за председател, лидерът на републиканското малцинство в Камарата на представителите трябва да спечели подкрепата на мнозинството от 435-те членове на цялата Камара.

Г-жа Пелоси обаче даде знак, че няма да се откаже тихомълком от председателското място, като в изявление от сряда вечерта обеща, че партията ѝ ще упражни "силен натиск върху оскъдното републиканско мнозинство".

Не очаквайте компромиси

През последните десетилетия Конгресът и Белият дом успяват да предприемат действия по общи законодателни приоритети в периоди на разделен контрол (спомнете си за реформата на социалното осигуряване през 90-те години на миналия век и неотдавна - за облекчаване на пандемията COVID-19). Но това е рядкост - казва Сара Биндер, професор по политически науки в университета "Джордж Вашингтон".

"Нещата се случват", казва Биндер, "но интензивността на партизанството прави много по-трудно приемането на закони при разделено правителство".

Експертите очакват, че републиканците ще спрат плановете на Байдън и демократите да се справят с изменението на климата, да кодифицират правото на аборт, да реформират полицията, да защитят транссексуалните младежи и да се борят с потискането на избирателите.

"На много нива те ще се опитат да поставят администрацията на Байдън в отбранителна позиция и да покажат на своята база, че се борят от тяхно име", каза Фийъри, лобист, който е работил 15 години в ръководството на републиканците в Камарата на представителите.

Байдън все още ще има последната дума по всяко федерално законодателство за абортите

След решението на Върховния съд от 24 юни, с което се отменя решението "Роу срещу Уейд", демократите алармираха, че ръководените от републиканците щати започват да забраняват абортите. Но на федерално ниво стратезите и учените твърдят, че не е ясно какво ще направи Камарата на представителите с републиканско мнозинство по този въпрос; всякакви опити за въвеждане на национална забрана ще бъдат категорично отхвърлени от демократите в Сената и Байдън.

"Докато в Белия дом има демократ, мисля, че е малко вероятно да се стигне до значителни консервативни действия по отношение на абортите", казва Ерик Шиклер, професор по политически науки и съдиректор на Института за правителствени изследвания към Калифорнийския университет в Бъркли. "Това е въпрос, по който Байдън би се противопоставил твърдо, използвайки ветото, а и необходимостта от 60 гласа в Сената би направила наистина трудно приемането на каквото и да било."

След като преди това заяви, че въпросът трябва да се решава от щатите, сенаторът републиканец от Южна Каролина Линдзи Греъм внесе през септември законопроект, който ще забрани абортите в САЩ в 15-ата седмица от бременността.

Лидерът на малцинството в Камарата на представителите Кевин Маккарти по-рано заяви, че би подкрепил национална забрана за 15-седмичен аборт, но лидерът на малцинството в Сената Мич Макконъл многократно отхвърли идеята, заявявайки, че въпросът трябва да бъде оставен на щатите.

"Макконъл не иска да прави нищо по отношение на абортите", казва Фейри, републикански стратег. "Той е твърдо решен да се противопостави на законопроекта на Линдзи Греъм."

В същото време, каза Срагоу, той може да види как републиканците се опитват да ограничат абортите, за да попречат на демократите да се съсредоточат върху въпроси, които оказват влияние върху ежедневието на повече американци, като добре платена работа, безопасни квартали и добри училища за техните деца.

"Колкото повече демократите говорят за абортите, толкова повече те не говорят за ежедневните проблеми, които вълнуват избирателите", каза Срагоу. "Не казвам, че абортът не е много, много важен въпрос. Казвам, че това не е въпросът, по който повечето избиратели вземат решение."

В речта си пред репортери в Белия дом в деня след изборите Байдън заяви, че е готов да направи компромиси, за да работи с републиканците от Камарата на представителите, но заяви, че "при никакви обстоятелства" няма да подкрепи съкращаване на социалното осигуряване или Medicare.

"Имам перо, с което мога да наложа вето", каза Байдън. "Не ми се налага да преценявам дали ще продължим да финансираме закона за инфраструктурата или ще продължим да финансираме околната среда."

Mitch McConnell fended off a challenge from Trump ally Rick Scott as caucus leader. The party failed to win control of the Senate but clinched a House majority https://t.co/2KPKxdjxot pic.twitter.com/AMcdq0IvO2