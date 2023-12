Ядрено-магнитен резонанс с пистолет в джоба: Ето какво се случи с тази жена

А ко някога сте се подлагали на ядрено-магнитен резонанс, знаете, че при процедурата има строга политика - "без метални предмети". Това не е някакво произволно правило или древна традиция на рентгенолозите, а необходима инструкция за безопасност.

За съжаление, хората не разбират това правило. През февруари тази година един мъж беше убит, след като вкара пистолет в апарат за ядрено-магнитен резонанс, а сега една жена се подложи на манипулацията. Тя държала оръжие в джоба си. За случаят съобщи IFL Science.

В кратък доклад за "нежелани събития", публикуван от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), се описва как пациентка е влязла в залата за ядрено-магнитен резонанс със скрит железен пистолет. Когато жената влязла в машината за ядрено-магнитен резонанс, пистолетът се привлякъл към магнита и произвел един изстрел в "дясната част на седалището".

"Пациентката е прегледана от лекар на място, който описва входните и изходните отвори като много малки и повърхностни, проникнали само в подкожната тъкан." Това се посочва в доклада, като се добавя, че преди прегледа тя е преминала през стандартен процес на скрининг за магнитни обекти.

