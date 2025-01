Ядрена политика: Тръмп върви по много хлъзгав път

В един свят, който все по-малко се ограничава от международните норми и правила и все повече се управлява от самата власт, има опасност ограниченията, които дълго време ограничаваха разпространението на ядрени оръжия, да се разхлабят, ако не и напълно да се разчупят.

Наскоро, докато участвах във виртуален трансатлантически семинар, чух двама американци да твърдят, че Вашингтон трябва да даде приоритет на военните ангажименти в Азия пред тези в Европа - мнение, което е в унисон с бъдещата администрация на САЩ.

Това разказва Иво Далдер за Politico.

Чух един от тях да казва, че САЩ „ще запазят разширената си ядрена възпираща сила“, въпреки че Европа ще трябва да се защитава от военната заплаха на Русия. Това ме успокои, тъй като американският ядрен арсенал от десетилетия е крайъгълен камък на ядрената сигурност на НАТО, посочва Далдер.

Русия с предупреждение към САЩ за ядрени опити

Въпреки това имам своите съмнения. Ядрената история на НАТО се състои от едно дълго усилие да се уверят неядрените европейски съюзници, че САЩ биха рискували да унищожат Ню Йорк или Вашингтон, за да защитят Берлин или Варшава. Един от начините за това е разполагането на ядрени оръжия в Европа и предлагането на някои европейски съюзници да летят със собствени самолети, носещи американски ядрени оръжия, пише авторът на Politico.

По-важното успокоение обаче винаги е било свързано с разполагането на американски войски на фронтовата линия, което гарантира, че Америка ще участва във всяка война още от първия изстрел. Именно тези войски правят ангажимента за сигурност на Америка, включително нейното ядрено възпиране, съвсем реален - както за Русия, така и за съюзниците от НАТО, посочва той.

Когато обаче посочих това, водещият предположи, че европейските държави може би ще искат да обмислят възможността да се сдобият със собствени ядрени възпиращи сили. В края на краищата, твърдяха те, Вашингтон и преди е подкрепял „доброто разпространение“ - погледнете само Франция и Обединеното кралство. Но макар че това мнение не е чак толкова далеч от това, което казва новоизбраният президент Доналд Тръмп, то е и много хлъзгав път, казва Далдер.

Всъщност още през 2016 г. тогавашният кандидат Тръмп твърдеше, че Корея и Япония може би искат да се сдобият с ядрени оръжия, за да се справят с арсенала на Северна Корея. Тогава той им предложи уверения, че САЩ им пазят гърба. А по-късно, като президент, той беше по-загрижен да накара съюзниците да „платят“, отколкото да ги защити в случай на нападение.

Разбира се, притесненията за разпространението на ядрени оръжия не са нещо ново. През 1963 г. тогавашният президент на САЩ Джон Ф. Кенеди предупреждава за „свят, в който 15, 20 или 25 държави могат да имат тези оръжия“. Но макар че Вашингтон помогна на някои съюзници с техните ядрени програми, дългосрочните му усилия бяха да спре желанието за придобиване на ядрени оръжия чрез комбинация от контрол на въоръженията и изграждане на съюзи.

COMMENTARY: There is no such thing as good nuclear proliferation.https://t.co/17iGYW76mN