Хуманоидни роботи откраднаха шоуто на WRC 2024 в Пекин (ВИДЕО)

Е два ли имаме нужда от кой знае колко въображение, за да си представим как би изглеждало бъдещето с помощта на все по-развиващите се технологии, но все пак в Китай решиха да ни представят нагледно своята визия за това.

От 21 до 25 август в китайската столица се провежда най-голямото изложение на хуманоидни роботи - Световната конференция WRC, на която могат да се видят 27 различни вида от тях. Сред най-забележителните атракции е робот, който може да свири на музикалния инструмент цимбал. Това се постига чрез процес на обучение, който отнема едва от два до три дни.

An impressive array of 27 different types of humanoid robots are garnering attention from visitors at the 2024 World Robot Conference (WRC) that officially started in Beijing on Wednesday.https://t.co/qeYD3wqrEO pic.twitter.com/VvQH9sKYUt