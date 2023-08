Хеликоптер на руската Федерална служба за сигурност се разби, има загинали

Х еликоптер Ми-8 на Федералната служба за сигурност на Русия се разби край Челябинск. Тримата членове на екипажа загинаха, предаде ТАСС, като се позова на министерството на извънредните ситуации.

Причината за авиокатастрофата засега не е установена.

Хеликоптерът е паднал в Сосновски район в Челябинска област. На място избухнал пожар, който вече е потушен.

Всички хора на борда на хеликоптера са загинали. На земята няма пострадали хора.

През последните години в Русия станаха няколко катастрофи с хеликоптери Ми-8. Последната от тях стана на 27 юли тази година в Република Алтай, Южен Сибир. Тогава загинаха петима от 16-те човека на борда на хеликоптер Ми-8, превозвал туристи, припомня ТАСС.

