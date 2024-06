ООН спира доставките на помощи за Газа през кея на САЩ

С ветовната програма по прехраната на ООН преустанови доставките на помощи за Газа през временен военен пристан на САЩ, за да оцени ситуацията със сигурността, съобщи говорител.

Стефан Дюжарик свързва този ход с израелската операция за освобождаване на заложници през уикенда, при която бяха освободени четирима души, но според здравните власти в управляваната от "Хамас" Ивица Газа са загинали 274 души и са били ранени почти 700, много от които жени и деца, предаде АФП.

JUST IN: The United Nations Security Council has adopted a U.S. draft resolution urging Hamas to accept the latest cease-fire and hostage release deal. https://t.co/dwsGHY4oQW