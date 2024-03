Григор Димитров се класира за полуфинала на турнира в Маями

М исля, че като цяло, за да спечелиш срещу него, трябва да играеш по най-добрия начин. Влязох в мача много концентриран и мисля, че беше изключително ясно какво трябва да направя. Това каза Григор Димитров, който записа впечатляващ успех над втория в света Карлос Алкарас на четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Маями с награден фонд от 8.995 милиона долара, съобщава БНТ.

