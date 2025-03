Горски пожар в Южна Корея изпепели четирима души

Ч етирима души загинаха в резултат на горски пожари в Южна Корея, предаде националната новинарска агенция Йонхап, като се позова на властите.

Те съобщиха още днес за шестима ранени, петима от които са в тежко състояние. Около 1500 човека са били евакуирани.

🇰🇷👩‍🚒 South Korea has declared a state of emergency amid multiple forest fires



Around 1,500 people have been evacuated due to intense wildfires. Tragically, four people have died and six others have been injured.



The fire in the southeastern province of Sancheon is… pic.twitter.com/K5A7bZYgTm