Голям пожар вилнее трети ден в Калифорния (ВИДЕО)

Г олемият пожар близо до националния парк Йосемити в американския щат Калифорния, който избухна в петък, продължи да бушува извън контрол и в неделя, съобщи Асошиейтед прес.

Пожарът е един от най-големите в щата за годината и принуди хиляди жители на отдалечени планински населени места да се евакуират.

Hundreds of firefighters are battling a fast-moving fire burning near Yosemite National Park in California. A mandatory evacuation order was issued as the Oak Fire quickly exploded to thousands of acres, according to state fire officials. https://t.co/GP1szQRLsC pic.twitter.com/JMw1QUhO0L

Около 2000 пожарникари се борят с пожара, наречен "Оук файър". В борбата с огъня участват още самолети и булдозери, като гасенето е затруднено от стръмния терен, високите температури и ниската влажност, съобщи щатският Департамент по горите и пожарната безопасност.

There was no containment Sunday of a destructive wildfire near Yosemite National Park that has grown into one of California’s biggest blazes of the year. Some 2,000 firefighters were battling the Oak Fire, which has forced thousands to flee. https://t.co/esAP1gA2UV pic.twitter.com/kIenDxAht8