Кремъл изпрати Лавров на срещата с представители на САЩ в Саудитска Арабия

Р уският президент Владимир Путин изпрати руския външен министър Сергей Лавров и високопоставен съветник от Кремъл на срещата с американски представители в Саудитска Арабия, където ще бъдат обсъдени възстановяването на отношенията между двете страни, предаде Ройтерс, като се позова на руското президентство. Възможни са и преговори за край на войната в Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп заяви след телефонния си разговор с Путин, че двете страни незабавно ще започнат преговори за прекратяване на войната, както и че са обсъдили ситуацията в Близкия изток и въпроси, свързани с американския долар, енергетиката и изкуствения интелект.

Очаква се в Саудитска Арабия държавният секретар на САЩ Марко Рубио, заедно със съветника по национална сигурност на Тръмп Майк Уолц и специалният пратеник на САЩ в Близкия изток Стив Уиткоф, да се срещнат с руските представители.

Russian President Vladimir Putin is sending his top diplomat, Sergei Lavrov, and a senior Kremlin adviser, Yuri Ushakov, to meet with US officials in Saudi Arabia on Tuesday. The meeting aims to discuss restoring relations between Russia and the US, as well as possible talks to… pic.twitter.com/DHmavlyFr0