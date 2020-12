Френски министър: Гей съм и нямам проблем да го кажа

Ф ренският министър по европейските въпроси Клеман Бон заяви, че е гей в интервю за френското гей списание Têtu, което излиза в сряда.

„Аз съм гей и нямам проблем да го кажа“, каза той пред списанието, подтикнат от въпрос за правата в Европа на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните. Бон каза, че иска да покаже, че хомосексуалността му „не е пречка“ да стане министър.

Бон обеща, че ще посети полска зона, свободна от ЛГБТ, в началото на следващата година, както и ще предостави подкрепата си на полска организация за защита на абортите. Стотици полски общини се обявиха за „свободни от ЛГБТ“ зони. В интервюто той призна, че полското правителство не е пряко отговорно за местните забрани, „но членовете на управляващата партия ги насърчават“. Полското правителство предложи през август да подкрепи градове, които са загубили финансиране от ЕС поради това.

„Не бих искал хората да казват, че се боря срещу зоните, свободни от ЛГБТ, защото съм гей“, каза Бон, „Би било обидно да кажа, че водя тази борба заради себе си.“ „Като министър по европейските въпроси обаче имам допълнителна отговорност. Трябва да се боря за толерантност “, добави той.

