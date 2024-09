Коя е Инес де Рамон, бляскавата приятелка на Брад Пит

Б рад Пит дебютира на червения килим с много по-младата си приятелка на 81-ия филмов фестивал във Венеция в неделя, но коя точно е Инес де Рамон?

31-годишната зашеметяваща красавица е романтично свързана с 60-годишния звезден актьор от края на 2022 г.

Брад не е първият актьор, с когото тя се среща, тъй като се раздели с актьора от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли месеци преди да започне връзката ѝ със звездата от „Боен клуб“.

Инес и 42-годишният Пол сключиха брак на тиха церемония през 2019 г. и запазиха сравнително ниско ниво на известност по време на краткия си брак.

Представител на двойката потвърди през септември 2022 г., че те са се разделили и от няколко месеца живеят отделно. Разводът им беше финализиран по-рано тази година.

„Решението за раздяла е взаимно и е взето преди пет месеца. В момента те искат да запазят личния си живот“, каза представителят.

Инес е от Ню Джърси и през 2013 г. завършва бакалавърска степен по бизнес администрация в Женевския университет.

Според нейния LinkedIn от 2020 г. тя е ръководител на отдела за търговия на едро в Anita Ko Jewelry, която има известни клиенти, включително Кортни Кардашиян и Хейли Бийбър.

Красавицата брюнетка е имала и други роли в областта на бижутата и модата в Christie's и de Grisogono.

Инес е и полиглот, тъй като владее английски, испански, френски и немски език.

Сякаш интересите ѝ вече не са достатъчни, тя е известна и с интереса си към уелнес, тъй като е сертифициран треньор по интегративно хранене.

Инес е видяна публично с Брад за първи път на концерт на Боно в Лос Анджелис през ноември 2022 г.

Двойката дебютира на червения килим заедно с Джордж и Амал Клуни на 81-ия филмов фестивал във Венеция на първата официална прожекция на „Вълци“.

Брад бе облечен в изцяло черен костюм, риза и обувки.

Де Рамон, която също е разведена, заживя с Брад в Лос Анджелис през февруари тази година и оттогава двойката се развива все по-успешно. Това е първата сериозна връзка на Брад след развода му с Анджелина Джоли.

Оттогава нещата със сигурност са станали по-сериозни, тъй като те прекарват лятото в Шато Миравал - френската винарна, която актьорът някога споделяше с бившата си съпруга Анджелина Джоли.

Звездата от „Боен клуб“ и 49-годишната актриса от години водят оспорвана бракоразводна битка, в центъра на която е имението.

