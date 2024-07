Франциск: Олимпийските игри в Париж може да доведат до сключване на примирия в световните конфликти

П апа изрази днес надежда, че Олимпийските игри в Париж ще станат повод за сключване на примирия в световните конфликти, като призова спортистите да бъдат пратеници на мира и модели за подражание за младите хора, предаде Ройтерс.

Олимпиадата в Париж започва в петък с церемония по откриването, която ще се проведе на река Сена, а в нея ще участват около 10 500 спортисти от различни страни и над 100 държавни и правителствени ръководители от цял свят.

Pope Francis expressed hope Friday that the Olympic Games would offer an opportunity for national unity in France, in a message published a week before the opening ceremony in Paris.#VisionUpdates https://t.co/V0ssQOrxc8