По време на честванията за 4 юли: Фойерверки раниха няколко души в САЩ

Н яколко души от публиката на стадион за американски футбол в щата Юта бяха ранени от "заблудени" фойерверки при заря по случай вчерашния Ден на независимостта на САЩ - 4 юли, предаде Асошейтед прес, като се позова на местната полиция.

US: Multiple People Injured After Stray Fireworks Shoot Into Crowd at Stadium of Fire Show in Utah, Video Surfaces https://t.co/g0EAaiMtlE #US #Utah #Provo #Fireworks @rawsalerts

Инцидентът е станал по време на церемонията по откриването на празненствата на стадиона за американски футбол "Лавел Едуардс" на Университета Бригам Йънг в град Прово, Юта, съобщи телевизионният канал Кей Ю Ти Ви, цитиран от АП. Точният брой на пострадалите и степента на нараняванията им за момента не е ясен, уточнява говорителката на полицейското управление на град Прово Джана-Лий Холанд.

Multiple people are reportedly injured after a multiple fireworks malfunctioned and shot into the crowd during the opening ceremonie for the 4th of July show#Provo | #Utah

pic.twitter.com/kK6qGRuRTD