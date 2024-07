„Fly Me to the Moon“ събира Скарлет Йохансон и Чанинг Тейтъм в романтична космическа надпревара

Г оворейки за кацането на Луната от 1969 г., което гледа по телевизията, Владимир Набоков възхитено изразява в интервю, че „стъпването на Луната дава на човек най-забележителната романтична тръпка.“

В „Fly Me To The Moon“, историята, развиваща се на фона на кацането на "Аполо 11" на Луната, романтиката е изцяло земна.

Йохансон е Кели Джоунс, нахална, упорита, очарователно прикриваща се рекламна директорка, чиито идеи често са също толкова фалшиви, колкото и нейното име. Нейното неблагородно скрито минало е една от причините да приеме предложение от сенчест агент на Белия дом, Мо Бъркъс, който знае всичко за нея и ѝ предлага да накара това минало да изчезне ако тя успешно рекламира мисията "Аполо 11".

Задачата на Кели Джоунс става много по-сложна, когато Бъркъс ѝ предлага да измисли непредвидена презентация - тоест фалшиво кацане на Луната - в случай, че безстрашните космонавти всъщност не стигнат до местоназначението си.

Just saw Fly Me to the Moon. @AppleFilms with another good original film. Highly recommend pic.twitter.com/cEemerzpJG — Gray Ghost (@GrrayGhost) July 7, 2024

Тейтъм е Коул Дейвис, координаторът на мисията, който, разбира се, не одобрява грубия комерсиализъм на работата на Кели. Но възраженията му трудно се задържат, като се има предвид, че по време на срещата им в закусвалня, той изтървава, че тя е най-красивата жена, която някога е виждал

Ексклузивният първи трейлър ни предлага поглед към наелектризиращия свят на филма, изпълнен с енергия, амбиция и любов с космически размери. С впечатляващи визуални ефекти, очарователни персонажи и безспорната химия между главните герои грабващата история обещава да ни отнесе в една нова галактика.

"'Fly Me to the Moon' can be seen as the light diversion that it is—and it's surely entertaining enough—but also as one more sign of our cultural fever, our infection with the bug of public mistrust," writes @jeffreykluger https://t.co/LqW1MK1vQ0 — TIME (@TIME) July 11, 2024

Режисьор на филма е Грег Берланти, а сценарист - Роуз Гилрой. Продуценти са Скарлет Йохансон, Джонатан Лиа, Кийнън Флин и Сара Шехтер. Актьорският състав включва Скарлет Йохансон, Чанинг Тейтъмм, Уди Харелсън, Джим Раш, Ник Диленбург, Анна Гарсия, Ноа Робинс, Колин Уудъл, Кристън Цубер, Доналд Елис Уоткинс и Рей Романо.

Попадаме в сърцето на един от най-емблематичните моменти в човешката история с „Fly Me To The Moon“ от 12 юли в кината в САЩ..

